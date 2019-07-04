В борьбе со старостью поможет масло

Природное средство справиться даже с глубокими морщинами

Специалисты рассказали о пользе кокосового масла. По их словам, из-за гиалуроновой кислоты в составе, оно не только увлажняет кожу, но и борется с признаками старения. Применять его можно для лица, шеи, рук и волос.

Как пишет VistaNews, масло растения способно бороться с глубокими морщинами эффективнее инъекций. Это популярное уходовое средство изготавливается из мякоти спелого кокоса, за счет этого имеет приятный запах. Но главным его преимуществом является то, что косметическое масло является абсолютно натуральным.

В нем полностью отсутствуют химические добавки, само масло содержит много витаминов и минералов, способствующих разглаживанию и омоложению кожи. Гиалуроновая кислота в составе является одним из самых популярных средств в косметологии. Ее наличие говорит о том, что масло также будет оказывать антибактериальное действие.

Насыщенные кислоты способны обеспечивать быструю усвояемость всех полезных элементов, а линолевая кислота ускорит регенерацию кожи. Олеиновая кислота из мякоти работает на интенсивное выведение шлаков и устранение темных кругов под глазами. Витамины группы Е, а также калий и железо направлены на разгон крови в проблемной области.

Для получения видимого эффекта специалисты рекомендуют заменить ночной крем на кокосовое масло.