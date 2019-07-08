Без операции: как увеличить грудь в домашних условиях

Размер женских прелестей можно изменить с помощью растения

Специалисты рассказали о пользе отвара из хмеля для груди. Оказывается, его полезные вещества не только могут подтянуть бюст, но и увеличить его. Это особенно актуально для женщин среднего возраста, так как у них начинаются проявляться последствия диет, возраста, беременности.

Так как бюст – это, в первую очередь, накопление жировой ткани, то он активно реагирует на малейшие изменения в организме. С возрастом меняется форма груди и ее размер. Косметологи и диетологи уверены, что народные средства могут быть очень эффективны для сохранения красоты бюста, пишет VistaNews.

Одним из таких природных средств является хмель, в его шишках содержатся фитоэстрогены – они обладают свойствами, которые способствуют увеличению груди. Благодаря настойке из хмеля, можно стимулировать рост ткани в области груди за счет восполнения недостающих гормонов в организме женщины. Это, с одной стороны, безопаснее, чем операции, с другой – гораздо дешевле.

Отвар можно не только пить, но и использовать для массажа – он поможет разогреть грудь и усилить прилив крови к ней.