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Названа причина быстрого развития рака кожи

Фото: pixabay.com
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Ученые выяснили, как онкологическое заболевание связано с жиром

Израильским специалистам удалось установить, что ключевую роль в опасной трансформации меланомы (рака кожи) играют жировые клетки. Все дело в том, что злокачественная опухоль на внешнем слое кожи может распространяться именно благодаря им.

На первых стадиях меланома хорошо поддается лечению, но если раковые клетки попали внутрь дермы и через кровеносные сосуды распространились в органы, то ситуация усложняется.

Одной из задач ученых является поиск способа блокировать трансформацию меланомы. Новое исследование показало, что жировые клетки участвуют в этом процессе, – пишет Medicalxpress.

В ходе исследования были изучены десятки образцов биопсии, взятых у пациентов с меланомой.

"Когда мы удаляли жировые клетки, вызывающие агрессию опухоли, успокаивались и раковые клетки. В связи с чем мы выявили вещества, которые сдерживали метастатический процесс и возвращали меланому в свое относительно "спокойное и бездействующее состояние",

– рассказал один из ученых.

Ранее "Утро" рассказало об опасности свежих ягод. 

Дарья ПЕТРОВА
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