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Потенция и работа: как повысить качество секса

Потенция и работа: как повысить качество секса
Фото: pixabay.com
Проблемы в трудовой деятельности мешают в постели

Карьеристам везет в сексе, пришли к выводу ученые. Они связали успехи на работе с победами в постели. 

В результате исследования, которое провели производители препаратов для повышения потенции, оказалось, что сотрудники фирм и компаний, у которых не ладятся дела на рабочем месте, терпят фиаско на любовном ложе.  Согласно опубликованных в The International Journal of Clinical Practice данных, проблемы из офисов и кабинетов мужчины и женщины переносят в постель. 

А еще проблемы с потенцией провоцирует затяжная депрессия. 

Ксения АНДРЕЕВА

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