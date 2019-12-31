Проблемы в трудовой деятельности мешают в постели

Карьеристам везет в сексе, пришли к выводу ученые. Они связали успехи на работе с победами в постели.

В результате исследования, которое провели производители препаратов для повышения потенции, оказалось, что сотрудники фирм и компаний, у которых не ладятся дела на рабочем месте, терпят фиаско на любовном ложе. Согласно опубликованных в The International Journal of Clinical Practice данных, проблемы из офисов и кабинетов мужчины и женщины переносят в постель.

А еще проблемы с потенцией провоцирует затяжная депрессия.