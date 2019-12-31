Нибиру
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Карьеристам везет в сексе, пришли к выводу ученые. Они связали успехи на работе с победами в постели.
В результате исследования, которое провели производители препаратов для повышения потенции, оказалось, что сотрудники фирм и компаний, у которых не ладятся дела на рабочем месте, терпят фиаско на любовном ложе. Согласно опубликованных в The International Journal of Clinical Practice данных, проблемы из офисов и кабинетов мужчины и женщины переносят в постель.
А еще проблемы с потенцией провоцирует затяжная депрессия.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем