Строители привозили алтарные камни по суше

Британские исследователи выяснили, что алтарные камни знаменитого Стоунхенджа доставлялись к месту возведения сухопутным путем. Таким образом они опровергли ранее существовавшую гипотезу о том, что валуны доставляли по воде.

В исследовании, которое опубликовали в журнале Journal of Archaeological Science, говорится о том, что Стоунхендж сделан из камней двух разных видов. К первому относятся камни зелено-серого цвета. В их состав входит песчаник под названием сарсен. Такие валуны были добыты в 32 км от сооружения, в руднике Мальборо-Даунс.

Алтарные же камни имеют пурпурно-зеленый цвет и изготовлены из долерита и риолита. Предполагается, что их добывали в карьере Милфорд-Хейвена. Это карьер расположен на побережье в Пембрукшире. Поэтому ученые считали, что на место строительства Стоунхенджа их доставляли по Бристольскому каналу.

Проведя минералогический анализ камней, ученые обнаружили, что валуны состоят из двух разных типов песчаника. Их возраст также не был одинаковым. Такой факт побудил ученых расширить свои исследования. В ходе поисков они выяснили, что такой же песчаник, как и в алтарных камнях, может находиться в карьере Милл-Бэй. То есть намного восточнее Стоунхенджа.

Из всего вышеперечисленного британские исследователи сделали вывод, что строителям понадобилось для доставки камней гораздо больше времени, чем считалось раньше. И доставлялись камни по суше, а не по воде. Однако при этом ученые ничего не говорят о том, каким именно образом людям удалось доставить по земле такие большие валуны для строительства этого древнего культового сооружения.

Ранее ученые из Великобритании поняли, как удалось возвести Стоунхендж. Строители применили хитрость, которая позволила сохранить древний объект до наших времен.