После тяжелых трудовых будней, покинув кабинет министров, она перевоплощается в обычную женщину, которой не чужды домашние хлопоты. Премьер Соединенного Королевства рассказала о своих женских слабостях.

В лице Терезы Мэй Великобритания приобрела известного политика, но потеряла повара. Возможно, талантливого. Как только она выходит за порог "самой стрессовой работы в мире", принимается за стряпню.

"Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу – еду можно съесть", – призналась Мэй в эфире Sky News, подчеркнув, что на ее полках пылятся полторы сотни кулинарных книг.

"Поэтому я провожу много времени, изучая книги по кулинарии. А еще, когда у меня есть время, я люблю смотреть американский сериал "Морская полиция", – рассказала глава британского кабмина.

"You have the world's most stressful job how do you cope and unwind?" - @theresa_may says she enjoys walking, cooking and watching US police drama series #NCIS



