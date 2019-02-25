"Пешки" в чужой игре: как бежавших на Запад политиков используют зарубежные спецслужбы

Амбиции и жажда славы могут толкать людей с неустойчивой психикой на поступки, которые нормальному человеку даже не придут в голову.

Герострат поджег храм, чтобы прославиться. С тех пор у него было немало последователей в разные эпохи и в разных странах мира. Одним из таких современных "геростратов" можно считать так называемого правозащитника Видади Искендерли, который покинул Азербайджан и получил статус политического беженца сначала в Грузии, а в прошлом году – во Франции.

Искендерли развернул бурную деятельность по дискредитации руководства Азербайджанской республики. Но он не предлагает никакой конструктивной программы. Искендерли выступает за свержение власти. Его ролики размещены в соцсетях и сеют смуту среди азербайджанцев. Однако угроза политического хаоса, судя по всему, нисколько не пугает Искендерли. Наоборот он сам стремится разрушать.

Чем объясняется такое поведение бывшего прокурорского работника? Видимо тем, что его карьера не задалась, а амбиции били через край. Он даже пытался баллотироваться в президенты Азербайджана. Это выглядело нелепо, поскольку каких-либо заслуг перед избирателями или особых талантов за ним замечено не было.

Не имея возможности реализовать себя на родине, Видади Искендерли решил примерить образ "борца с режимом". Искендерли не устает рассказывать о бесчисленных покушениях на свою жизнь. В этом не надо искать никакой мистики. Это стандартная уловка маргинальных и радикальных политиканов – изображать себя жертвами "покушений", "преследований" и т.д.

Нельзя отказать Искендерли в хитрости и изворотливости. Ему удалось убедить французскую сторону в том, что его жизни реально угрожает опасность и получить политическое убежище. Хотя если бы это было так, то такого человека просто не выпустили бы из страны. Теперь он получил трибуну как политический беженец и пытается предстать в образе "спасителя" Азербайджана, "разоблачая" власти.

Искендерли далеко не первый "политический беженец", получивший на Западе убежище благодаря своим скандальным выходкам. Например, художник Павленский, который зашивал себе рот, прибивал себя к брусчатке на Красной площади и совершал прочие эпатажные поступки, выходящие далеко за пределы здравого смысла и общественной морали, также получил политическое убежище во Франции. Люди, обретающие статус политических эмигрантов, преподносят себя общественности в качестве авторитетных личностей. Это подрывает моральные устои общества, дезориентирует людей. Такие фигуры являются "бомбами", которые подкладываются под фундаментальные ценности общества.

Поскольку речь идет о сложившейся тенденции, то в России тоже имеет смысл обратить внимание на деятельность Видади Искендерли. О появлении таких деятелей можно говорить уже как о социальном явлении, в последнее время широко распространившемся на постсоветском пространстве: о разрастании плеяды "борцов с тоталитаризмом" - людей, на профессиональной основе извлекающих дивиденды на противостоянии с властями своих государств. Два новоявленных французских месье – Искендерли и Павленко лишь самые одиозные их представители. Они рядятся в тоги правозащитников, но что делать тем, кого они в этом статусе грязно оскорбляют и обманывают общественность фейковыми заявлениями? Не замечать их? Думается, поступки таких персонажей давно нуждаются в обсуждении на уровне европейского парламента и выработке действенных мер по борьбе с ними.

Чем такие люди лучше, которые изображают из себя преследуемых жертв режима? Для чего Искендерли придумывает нелепые истории с вандализмом на могиле его отца, якобы ветерана Великой Отечественной, и прочие небылицы? Не исключено, чтобы заслужить сочувствие французских властей и выбить у них пособие размером побольше. А ведь, по сути люди, которые призывают к свержению законных правительств, к физической расправе над ними, являются экстремистами, уголовниками. Но отнюдь не правозащитниками. Почему этого не хотят видят во Франции, стране, где у самих с подобными личностями немалые проблемы?

В реальности за Искендерли отсутствует серьезная политическая сила, и кроме личных амбиций никакой реальной политической программы за ним нет. Однако таких людей как он успешно используют западные спецслужбы в своих глобальных геополитических комбинациях. Азербайджан поставляет на мировой рынок энергоресурсы и представляет интерес для могущественных держав. Помимо официальной политики всегда существовала тайная. Фигуры типа Искендерли выращиваются и раскручиваются для оказания давления на те или иные страны через неформальные каналы. Судьба таких марионеток бывает весьма печальна.

Сейчас Видади Искендерли пригрет французскими властями и чувствует себя на коне. Но кто знает в какой политической спецоперации ему заготовили роль? Такими "пешками" крупные игроки легко жертвуют ради большого выигрыша.