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Эти знаки зодиака останутся без денег в марте

Фото: www.globalllokpress.com
Звезды обещают деньги и благополучие далеко не всем

В марте 2019 года с деньгами повезет не всем знакам зодиака, рассказала  финалистка "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта. Специально для "Утра" она составила астрологический прогноз, в котором поведала, каким представителям звездных созвездий с деньгами в первом месяце весны стоит быть осторожней. 

Телец

Скорее всего ваши силы попросту на исходе и вы не можете сконцентрироваться на поставленных задачах. Вы пропускаете выгодные предложения, тем самым упуская деньги. Наверное стоит подумать над новым начинаеим, может быть у вас раньше были какие-то мысли относительно нового бизнеса. Вот тут вам ничего не помешает успешно начать и взять старт на перспективу. В этом месяце я вижу сложности с денежным потоком, а вот в конце весны у вас все встанет на свои места и стабильность будет вашим коньком до конца года

Водолей

Все зависит исключительно от вас. Ваше желание потусить и отдохнуть с друзьями, может вылится в серию вечеринок и закончится пустым кошельком. А если вы вовремя включитесь и поймете, что деньги любят счет, возможно к концу месяца вы сбережете капитал и отправитесь на отдых

Близнецы

Научитесь экономить и просчитывать заранее риски от покупок и вложений. Самое главное учтите , что здоровье не купишь ни за какие деньги, и уж если и тратить все до копейки, так уж лучше на себя и на свой отдых, ведь многие из вас уже сто лет не были на море.

Весы

Наверное из всех знаков март самый нестабильный именно для Весов. Вы будете увязать в проблемах и накапливать долги. Совет – остановитесь, подумайте как закрыть финансовые вопросы, не тратив снова. Потом рассчитайте приоритеты по вложениям. Не хватайтесь за все сразу. Ретроградный Меркуий может отобрать у вас все финансы, но его можно перехитрить. Для этого лишь сохраняйте рассудительность. 

Фото: пресс-служба Кажетты

Ранее был опубликован финансовый гороскоп на март этого года для всех знаков зодиака. Также эксклюзивно для читателей "Утра" Кажетта составила прогноз "Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году". 

Марина МОНРО
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