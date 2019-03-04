Эти знаки зодиака останутся без денег в марте

Звезды обещают деньги и благополучие далеко не всем

В марте 2019 года с деньгами повезет не всем знакам зодиака, рассказала финалистка "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта. Специально для "Утра" она составила астрологический прогноз, в котором поведала, каким представителям звездных созвездий с деньгами в первом месяце весны стоит быть осторожней.

Телец

Скорее всего ваши силы попросту на исходе и вы не можете сконцентрироваться на поставленных задачах. Вы пропускаете выгодные предложения, тем самым упуская деньги. Наверное стоит подумать над новым начинаеим, может быть у вас раньше были какие-то мысли относительно нового бизнеса. Вот тут вам ничего не помешает успешно начать и взять старт на перспективу. В этом месяце я вижу сложности с денежным потоком, а вот в конце весны у вас все встанет на свои места и стабильность будет вашим коньком до конца года

Водолей

Все зависит исключительно от вас. Ваше желание потусить и отдохнуть с друзьями, может вылится в серию вечеринок и закончится пустым кошельком. А если вы вовремя включитесь и поймете, что деньги любят счет, возможно к концу месяца вы сбережете капитал и отправитесь на отдых

Близнецы

Научитесь экономить и просчитывать заранее риски от покупок и вложений. Самое главное учтите , что здоровье не купишь ни за какие деньги, и уж если и тратить все до копейки, так уж лучше на себя и на свой отдых, ведь многие из вас уже сто лет не были на море.

Весы

Наверное из всех знаков март самый нестабильный именно для Весов. Вы будете увязать в проблемах и накапливать долги. Совет – остановитесь, подумайте как закрыть финансовые вопросы, не тратив снова. Потом рассчитайте приоритеты по вложениям. Не хватайтесь за все сразу. Ретроградный Меркуий может отобрать у вас все финансы, но его можно перехитрить. Для этого лишь сохраняйте рассудительность.

Ранее был опубликован финансовый гороскоп на март этого года для всех знаков зодиака. Также эксклюзивно для читателей "Утра" Кажетта составила прогноз "Какие знаки зодиака разбогатеют в 2019 году".