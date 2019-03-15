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Пей и худей: назван легкий способ сбросить лишний вес

Фото: pixabay.com
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Справиться с серьезным недугом можно с помощью простых средств

Зеленый чай поможет бороться с проблемой ожирения. Американские ученые пришли к выводу, что этот напиток не только бодрит, но и способствует похудению и лечению серьезных заболеваний.

Специалисты поставили эксперимент, показавший, что мыши, сидевшие на диете с высоким содержанием жиров, и употреблявшие зеленый чай, набрали примерно на 20% меньше веса и имели более низкую инсулин-резистентность, чем контрольная группа грызунов.

Ученые считают, что такой же благотворный эффект оказывает употребление зеленого чая и на людей. Поэтому тем, кто собирается расстаться с лишним весом, стоит обратить внимание на этот полезный напиток.

В настоящее время свыше 30 % населения Земли – более 2 млрд человек – страдают от лишнего веса, поэтому разработка новых подходов к решению этой проблемы имеет большую ценность, отмечает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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