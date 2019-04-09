Знакомый всем овощ оказался незаменим для здоровой старости

Привычка добавлять чеснок в блюда оказалась весьма полезной – этот овощ способен противостоять возрастным изменениям мозга и справиться с проблемами с памятью.

К такому выводу пришли ученые из Луисвиллского университета в США, результаты работы которых опубликованы на портале EurekAlert! Специалисты давно знают о том, что кишечная микрофлора влияет на здоровье организма в целом. Однако лишь недавно микробиологи начали говорить о том, что бактерии из кишечника воздействуют на память и когнитивные функции.

С возрастом разнообразие кишечной микрофлоры уменьшаются, и одновременно с этим развиваются такие нейродегенеративные недуги, как болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. Ученые во время исследования добавили в пищу лабораторных грызунов аллил сульфида – активное вещество, содержащееся в чесноке. Выяснилось, что двухлетние мыши (по "человеческим" меркам их возраст был равен 56-69 лет), получавшие эту добавку, продемонстрировали лучшие показатели долговременной и кратковременной памяти, нежели те их собраться, которые обошлись без этого вещества. Кроме того, их кишечные бактерии отличались большим разнообразием, а во внутренних органах было меньше воспалений.

Исследователи также выяснили, когнитивные функции, вероятнее всего, снижаются из-за недостаточной экспрессии особых генов – NDNF. Чеснок же увеличивает экспрессию NDNF у мышей, улучшая память, отмечает "МИР 24". В дальнейшем микробиологи планируют более подробно исследовать связь между микробами, живущими в кишечнике и состоянием когнитивных функций.