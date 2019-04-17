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Можно есть все: новая диета поможет похудеть навсегда

Фото: www.globallookpress.com
Главное - соблюдать чувство меры

Наконец-то специалисты по здоровому питанию нашли способ, с помощью которого можно сбросить вес и не отказываться от любимых "вредных" продуктов.

Зачастую диеты не действуют, так как организм начинает воспринимать ограничения в еде как угрозу голода, начинает тратить меньше калорий, и в итоге похудеть никак не получается. Специалисты предложили не только ограничивать себя, но и поощрять в еде, время от времени балуя себя лакомствами. Эта маленькая хитрость – "жульничество с едой" или "читмил" поможет похудеть навсегда и с удовольствием. 

Рацион должен быть выстроен по формуле 90/10, то есть 90% должна занимать здоровая пища, а оставшиеся 10% – маленькие радости: сладкое, фаст-фуд, жирное, соленое и жареное.

Однако есть один секрет: баловать себя можно не чаще 3-4 раз в неделю! Только тогда организм справится с запретной вредной едой. 

Такой способ питания имеет массу преимуществ: во-первых, резко падает уровень стресса, ведь сидящий на диете человек помнит, что скоро можно будет съесть шоколадку. Во-вторых, низкий уровень стресса влияет на гормональный фон и, соответственно, на обмен веществ. Мозг получает сигналы о том, что нет необходимости откладывать жир "на черный день", и организм начинает тратить калории. 

Немаловажно, что при таком подходе к питанию серьезно улучшается настроение, ведь человек перестает воспринимать себя как какого-то ущербного индивида, которому ничего нельзя есть.

Все это в совокупности приводит к тому, что лишний вес стремительно уходит, отмечает портал "Зожник".

Валентина МАЙОРОВА
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