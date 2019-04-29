Пальчики оближешь: назван лучший маринад для шашлыка

Россиянам посоветовали, как сделать майские праздники незабываемо вкусными

Сок лимона поможет улучшить любимое мясное лакомство россиян.

"При маринаде стоит использовать лимон и отказаться от майонеза", –

цитирует РИА "Новости" главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову. Доктор добавила, что маринады на уксусе безопасны, однако они ухудшают вкус мяса.

По словам Стародубовой, мясо лучше брать в проверенных магазинах и на сельскохозяйственных рынках. Самый вкусный шашлык получится из свежего нежирного мяса, а вот замороженное лучше не брать, отмечает "Вечерняя Москва". Запивать шашлык надо водой, а про сладкие напитки стоит забыть – они увеличивают калорийность блюда.

"Шашлыки – прекрасный источник белка. Но избыток может негативно сказаться на организме... не стоит допускать переедания", -

подчеркнула доктор. Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн посоветовал москвичам на майские праздники забыть о выпивке и насладиться природой или культурными мероприятиями.