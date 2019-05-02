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Состояние стоп расскажет о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы предотвратить болезни сердца, стоит чаще посещать ортопеда

Холодные или бледные стопы могут свидетельствовать о том, что у человека развиваются проблемы с сосудами или сердцем. Подобные признаки обусловлены нарушением кровообращения в результате закупоривания артерий. Об этом рассказали американским журналистам доктора.

Артрит можно диагностировать еще на ранней его стадии по состоянию маленьких костей и суставов на ногах. Обнаружить по конечностям можно также аритмию и неврологические болезни – об этом скажет мышечная слабость.   

Как сообщает издание Express, подобные признаками не всегда могут указывать на конкретный диагноз, но не обращать на них внимания также не стоит. К слову, при диабете также важно регулярно посещать ортопеда, ведь этот недуг уменьшает чувствительность в стопах, поэтому иногда пациент не замечает потертости и раны, через которые может попасть инфекция.

Полина ИВАНОВА
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