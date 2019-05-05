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Российские города оказались в списке экстремальных для проживания

Суровый климат доставляет множество проблем

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире. Рейтинг возглавили российские города.

Первое место занял Якутск и село Оймякон. Авторы отметили, что в этих городах экстремальный климат из-за низких температур зимой и жары летом.

На втором месте расположился Верхоянск. Причина все та же – резкие скачки температур. Перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, в рейтинг также попал мексиканский город Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия. В списке значатся и израильские Иерихон и Табха из-за расположения ниже уровня моря.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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