Названы 3 главных продукта для потенции

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Ученые из Британии пришли к выводу, что красный виноград является основой мужской способности к оплодотворению.
Также, как уточняется в статье VistaNews, источником "мужской силы" служит рыба. В частности, тунец, богатый витамином D, может обеспечить выработку 90% от нормы мужского гормона – тестостерона.
Кроме того, ученые определили и исключительную полезность авокадо. По их мнению, он способен стать богатым источником "правильных" жиров и витаминов.
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