Названы 3 главных продукта для потенции

Источниками "мужской силы" являются красный виноград, рыба и авокадо

Ученые из Британии пришли к выводу, что красный виноград является основой мужской способности к оплодотворению.

Также, как уточняется в статье VistaNews, источником "мужской силы" служит рыба. В частности, тунец, богатый витамином D, может обеспечить выработку 90% от нормы мужского гормона – тестостерона.

Кроме того, ученые определили и исключительную полезность авокадо. По их мнению, он способен стать богатым источником "правильных" жиров и витаминов.