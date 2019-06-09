Названы 3 главных продукта для потенции

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Фото: www.globallookpress.com
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Источниками "мужской силы" являются красный виноград, рыба и авокадо

Ученые из Британии пришли к выводу, что красный виноград является основой мужской способности к оплодотворению.

Также, как уточняется в статье VistaNews, источником "мужской силы" служит рыба. В частности, тунец, богатый витамином D, может обеспечить выработку 90% от нормы мужского гормона – тестостерона.

Кроме того, ученые определили и исключительную полезность авокадо. По их мнению, он способен стать богатым источником "правильных" жиров и витаминов.

Андрей ДОВЛАТОВ
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