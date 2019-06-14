Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Диетологи предупреждают, что дневная норма клубники составляет всего 250 – 300 г для людей, у которых нет противопоказаний. А тем, кто страдает от аллергии, в период обострения заболевания нужно совсем отказаться от лакомства.
Как рассказал врач информагентству "Москва", аллергикам в принципе стоит как можно меньше есть клубники. Переедать ее тем, кто не подвержен аллергическим реакциям, тоже вредно. Ведь их чрезмерное количество приводит к развитию этого недуга.
При этом клубника очень полезна в небольших порциях. В ней есть витамин С (в 150 г – суточная доза, это больше чем в лимонах), а также фолиевая кислота, магний, цинк и калий. Более того, эта ягода очень низкокалорийная: в 100 г содержится 40 килокаллорий. Сахара в ней тоже мало.
Ученые также утверждают, что клубника продлевает жизнь, укрепляя здоровье.
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры