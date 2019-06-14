Чтобы не навредить здоровью, нельзя есть эту ягоду килограммами

Диетологи предупреждают, что дневная норма клубники составляет всего 250 – 300 г для людей, у которых нет противопоказаний. А тем, кто страдает от аллергии, в период обострения заболевания нужно совсем отказаться от лакомства.

Как рассказал врач информагентству "Москва", аллергикам в принципе стоит как можно меньше есть клубники. Переедать ее тем, кто не подвержен аллергическим реакциям, тоже вредно. Ведь их чрезмерное количество приводит к развитию этого недуга.

При этом клубника очень полезна в небольших порциях. В ней есть витамин С (в 150 г – суточная доза, это больше чем в лимонах), а также фолиевая кислота, магний, цинк и калий. Более того, эта ягода очень низкокалорийная: в 100 г содержится 40 килокаллорий. Сахара в ней тоже мало.

Ученые также утверждают, что клубника продлевает жизнь, укрепляя здоровье.