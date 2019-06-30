Вкусная замены виагры: медики нашли неожиданный фрукт для потенции

Он восстанавливает выработку полового гормона и при этом спасает от депрессии

Мужчины, испытывающие проблемы с потенцией, просто обязаны добавить в свой рацион кусочек дыни, уверены медики.

Отмечается, что этот чудо-фрукт повышает кровоток в интимной области, восстанавливает работу центральной нервной системы и увеличивает выработку полового гормона.

Также дыня поможет преодолеть человеку период депрессии. Ее сладкая мякоть содержит серотонин, известный как "гормон счастья".

При этом от дыни следует отказаться диабетикам. Врачи не рекомендуют и смешивать дыню с алкоголем, медом и холодной водой, поскольку это может стать причиной диареи, пишет VistaNews.