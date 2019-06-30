Вкусная замены виагры: медики нашли неожиданный фрукт для потенции

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Мужчины, испытывающие проблемы с потенцией, просто обязаны добавить в свой рацион кусочек дыни, уверены медики.
Отмечается, что этот чудо-фрукт повышает кровоток в интимной области, восстанавливает работу центральной нервной системы и увеличивает выработку полового гормона.
Также дыня поможет преодолеть человеку период депрессии. Ее сладкая мякоть содержит серотонин, известный как "гормон счастья".
При этом от дыни следует отказаться диабетикам. Врачи не рекомендуют и смешивать дыню с алкоголем, медом и холодной водой, поскольку это может стать причиной диареи, пишет VistaNews.
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