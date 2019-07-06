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В Новой Москве открыли новый сезон историко-паломнических туров

Фото: www.globallookpress.com
Проект направлен на помощь пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим гражданам

В Новой Москве стартовал очередной сезон историко-паломнических туров для пенсионеров, малоимущих граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей. Экскурсии проводятся уже четвертый год по личной инициативе депутата Госдумы от ТиНАО и ЗАО Дмитрия Саблина в рамках его проекта "Дела важнее слов".

Как рассказал парламентарий, с 2016 года было организовано уже почти 70 поездок, в которых приняло участие более 2,2 тысячи человек. Разработкой маршрута и предоставлением транспорта занимается Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство", а списком участников туров -– Центр социального обслуживания населения Новой Москвы.

"Иногда люди даже не знают, какие удивительные места находятся в их районе или округе. Поэтому, с одной стороны, мы, организовывая такие поездки, социально поддерживаем тех, кто по разным причинам не может позволить себе путешествовать. С другой стороны, это и просветительская деятельность тоже", – сказал Саблин.

В список культурных и духовных объектов, которые посещают паломники, входят спецобъект НКВД "Коммунарка", Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь, храм Воскресения Христова в Воскресенском, храм Архангела Михаила в селе Летово, храм Святителя Николая в Десеновском, Казанский храм в Сосенском, Бутовский полигон.

По словам Саблина, иногда бывает сложно вытащить людей из привычного им замкнутого мира.Но, по словам депутата, решившиеся отправился в такой историко-паломнический тур с удовольствием соглашаются повторить это путешествие.

Андрей ДОВЛАТОВ
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