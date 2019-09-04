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Найдены простые способы профилактики рака

Найдены простые способы профилактики рака
Фото: www.globallookpress.com
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Онколог раскрыл секрет здоровой жизни

Курение, алкоголь и вирус папилломы человека – эти три фактора сильнее всего повышают риск развития злокачественных опухолей.

"Примерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения", - 

цитирует ТАСС главноого внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Андрея Каприна.

Доктор также добавил, что раковые заболевания могут быть вызваны рядом химических веществ, к примеру, асбестом или  красителями. Чрезмерное употребление красного мяса также является дополнительным фактором риска.

Онколог подчеркнул, что сейчас в России снижается число курящих, поэтому в будущем – примерно через 5-7 лет - можно ожидать увеличения средней продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что к развитию рака может привести злоупотребление некоторыми продуктами.

Валентина МАЙОРОВА
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