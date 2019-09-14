Назван защищающий от рака продукт

Этого растения необходимо съедать 16 кг в год

Китайские ученые выяснили, что отличной профилактикой колоректального рака может стать простой лук.

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные о здоровье 833 пациентов из северо-восточного Китая. У всех у них был колоректальный рак. Данные о состоянии добровольцев исследователи сравнили с картами еще 800 человек того же возраста и пола, у которых не было злокачественных опухолей. Оказалось, что здоровые люди чаще ели лук.

Ученые в своем исследовании, опубликованном на сайте Food.news, отмечают, что во избежание онкологии лука нужно есть 16 кг в год как мужчинам, так и женщинам. Причем лук можно есть разных видов, например, красный и порей. Более того, употреблять стоит и чеснок.

Для того, чтобы не развился рак кишки, стоит добавлять в рацион также цельнозерновые крупы и овощи с высоким содержанием клетчатки.