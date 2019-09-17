Грибы укрепят здоровье сильному полу

Американские и японские исследователи выяснили, что риск развития рака простаты, от которого страдают миллионы мужчин в мире, можно снизить при помощи специальной диеты.

В течение 13 с лишним лет, ученые наблюдали за состоянием здоровья около 38 тыс. мужчин разных национальностей в возрасте от 40 до 79 лет. В итоге специалисты пришли к выводу, что те испытуемые, которые включили в свой рацион грибы, уменьшили риск развития рака простаты почти на 18%, сообщает портал Newsyou.info.

Медики уточнили, что есть этот продукт нужно не менее трех раз в неделю в умеренном количестве – переизбыток грибов только навредит здоровью.

Особенно полезны оказались лесные деликатесы для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. По мнению исследователей, польза грибов как средства для профилактики опухолей простаты определяется наличием в них антиоксидантов, положительно влияющих на мужское здоровье в целом.