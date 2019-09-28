На Урале нашли пришельца-карлика

Инопланетный гость забрался в дом к пенсионерке

В одной из деревушек близ Снежинска в Челябинской области произошел контакт с внеземной цивилизацией.

Инопланетянин, не дожидаясь приглашения, пробрался в дом к пенсионерке и спрятался в погребе, где его и обнаружила женщина.

Как рассказала нашедшая карлика очевидица, ночью она слышала странные звуки. Утром, спустившись в погреб, она обнаружила пришельца. Перепуганная женщина убежала к соседям и забыла запереть дверь – незваный гость сбежал, однако позже выяснилось, что его поймали неизвестные люди.

Уфологи окрестили инопланетянина "Снежинским карликом". Один из специалистов утверждает, что в его распоряжении оказался снимок, на котором видно, что пришелец находится в какой-то лаборатории, где его изучают. Другие заявили, что карлик похож на пришельца Алешеньку, пишет Vladtime.