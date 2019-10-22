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Станислав Николаев вернул России чудотворную икону "Спаса Москворецкого"

Станислав Николаев вернул России чудотворную икону
Фото: pixabay.com
Образ, купленный меценатом, руководителем компании "Меркатор Холдинг", считался безвозвратно утерянным

Данные обмеров, особенности письма, даже следы гвоздей и "ожоги" от свечей и лампад подтверждают подлинность пропавшего и обретенного образа времен царя Алексея Михайловича. 

"В России был Ренессанс. У нас было свое Возрождение – православное", – считает Станислав Николаев, председатель Совета Директоров ООО "Меркатор Холдинг".

Вместе с тем он ценитель старины и меценат. Именно благодаря ему страна получила старинную церковную реликвию – чудотворную икону "Спаса Москворецкого", считавшуюся безвозвратно утерянной.  

Точную дату написания образа мы не знаем, как и имя ее автора. У русских иконописцев не было традиции подписывать свои творения. Известно лишь, что икона была создана северным мастером, и, по всей вероятности, во второй четверти XVII столетия.

Она попала в Москву благодаря Стефану Вонифатьеву, духовнику царя Алексея Михайловича ― так его отблагодарили монахи Соловецкого монастыря, куда Вонифатьев делал крупные вклады. Образ, официально называемый "Господь Вседержитель", разместили в часовне у бывших Москворецких ворот.

Благодаря этому он получил "народное" имя – "Спас Москворецкий". Отсюда же берет начало "москворецкий" иконописный извод: оплечное изображение Христа, с правой рукой, замершей в благословляющем жесте, и левой, держащей Священное Писание.  

После октябрьской революции икона была передана в Исторический музей. Бережное обращение с ней отмечает в своем дневнике Алексей Васильевич Орешников, главный хранитель музея. Однако его запись, датируемая 1927 годом, является последним упоминанием о старинной реликвии. Вскоре "Спас Москворецкий" бесследно пропал: была ли ценность выкрадена или потеряна по нерадивости – неизвестно.  

Но история образа на этом не закончилась. В 2018 году старинную икону приобретает меценат Станислав Юрьевич Николаев. Было время сомнений: действительно ли это тот самый "Спас Москворецкий", к которому сходились тысячи паломников, кто за исцелением, кто за утешением?

Специалистам-реставраторам удалось отмыть икону от позднейших записей, открыв первоначальный вид. Это беда всех старинных икон: со временем краски на основе олифы темнели, и потускневшие лики "подновляли", нередко – со значительными искажениями. Так жертвой невежественных "богомазов" в свое время стала "Троица" Андрея Рублева. 

Открытие изначального письма позволило утверждать с уверенностью, что это подлинный "Спас Москворецкий". Так, на иконе записан тропарь второго гласа, входящего в службу Спасу Нерукотворному, в редакции 1646 года. Это было до церковной реформы патриарха Никона.

Есть и другие косвенные подтверждения подлинности образа: следы, оставленные гвоздями, крепившему ризу, и изменение досок, вызванные близким соседством лампад и свечей. Наконец, размеры приобретения господина Николаева идентичны результатам обмеров, сделанных сотрудниками музея в 1921 году. Новообретенную реликвию решено было сделать общим достоянием.

"Чудотворная икона должна дарить чудеса всем страждущим", – убежден глава совета директоров "Меркатор Холдинг".

По благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла он безвозмездно передал церковную реликвию в Собор Василия Блаженного. Торжественную передачу совершили 14 октября 2019 года. В настоящее время икона доступна для всех желающих. 

Ксения АНДРЕЕВА
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