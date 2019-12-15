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Горячий чай оказался вреден при простуде

Горячий чай оказался вреден при простуде
Фото: www.globallookpress.com
Напиток может ухудшить состояние больного

Черный чай при простуде показан не всем. Так, горячий напиток навредит, если вы заболели и у вас высокая температура. Медики советуют пить его теплым. Дело в том, что чай выгоняет жидкость из организма, которая и так уходит, если температура подскочила. Кроме того, он разогревает, что в таком состоянии совсем не нужно.

По словам диетолога Елены Соломатиной, в этом случае лучше остановить выбор на щелочных напитках.

Кроме того, черным чаем не стоит увлекаться беременным, а также тем, кто страдает от гипертонии и бессонницы, проблем с желудком и кишечником, отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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