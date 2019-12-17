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Боль в зубах предупредит о болезнях сердца и раке

Боль в зубах предупредит о болезнях сердца и раке
Фото: pixabay.com
Воспаление десен повышает уровень опасных бактерий

Стоматологи утверждают, что плохая гигиена рта может привести к серьезным последствиям. Так, проблемы с деснами вызывают сердечно-сосудистые заболевания. А кровоточивость может указывать на нехватку воды в организме.

Как пишет портал Life, в зимний период часто шатаются зубы из-за плохого питания, нехватки витаминов, например, С. Впоследствии, если не исправить ситуацию, зубы могут выпасть. Эксперты считают, что боль во рту возникает у нерешительных людей, а также у тех, кто не может за себя постоять, отмечает агентство "ФедералПресс". Так как зубы используют для кусания, проблемы с ними могут говорить об эмоциональной беспомощности человека.

Бактерия Porphyromonas gingivalis, которая находится во рту и вызывает пародонтит, при определенных обстоятельствах провоцирует и развитие рака. Белый налет и потрескавшийся язык предупредят о проблемах с ЖКТ. Также плохая гигиена рта может привести к слабоумию, диабету, атеросклерозу, ревмотоидному артриту и ожирению печени. Чтобы избежать появления опасных болезней, стоит тщательно следить за деснами и зубами и регулярно посещать стоматолога. 

Полина ИВАНОВА

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