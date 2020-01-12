Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Повышенный аппетит укажет на опасную болезнь

Повышенный аппетит укажет на опасную болезнь
Фото: imagebroker/Christian Reister/imagebroker.net/www.globallookpress.com
Непроходящий голод – повод обратиться к врачу

Эксперты утверждают, что если аппетит неожиданно повысился, то это может быть симптомом диабета второго типа. При этом недуге уровень глюкозы в крови остается высоким, так как это вещество не способно проникнуть в клетки из-за недостатка инсулина.

Это приводит к тому, что организм не перерабатывает пищу в энергию, недостаток которой и вызывает голод и повышенный аппетит. Из-за того, что человек ест больше, его состояние может ухудшиться, ведь от еды уровень сахара в крови лишь повышается.

Как передает портал Express, у диабета второго типа также есть и другие симптомы: увеличение мочеиспускания, повышенная усталость, чувство жажды, зуб в области половых органов, неожиданная потеря веса, затуманенное зрение и долгое заживление ран. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей