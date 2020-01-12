Непроходящий голод – повод обратиться к врачу

Эксперты утверждают, что если аппетит неожиданно повысился, то это может быть симптомом диабета второго типа. При этом недуге уровень глюкозы в крови остается высоким, так как это вещество не способно проникнуть в клетки из-за недостатка инсулина.

Это приводит к тому, что организм не перерабатывает пищу в энергию, недостаток которой и вызывает голод и повышенный аппетит. Из-за того, что человек ест больше, его состояние может ухудшиться, ведь от еды уровень сахара в крови лишь повышается.

Как передает портал Express, у диабета второго типа также есть и другие симптомы: увеличение мочеиспускания, повышенная усталость, чувство жажды, зуб в области половых органов, неожиданная потеря веса, затуманенное зрение и долгое заживление ран.