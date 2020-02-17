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Все сны сбудутся: приметы на 18 февраля

Все сны сбудутся: приметы на 18 февраля
Фото: pixabay.com
Православные в этот день чтят память мученицы Агафьи

Деревенские люди 18 февраля с особым внимание относились к домашнему скоту. Считалось, что в конце зимы коровы особенно нуждаются в защите, а в селах даже верили в опасных существ, которые приносят гибель стаду. В этот день домашних животных запирали в хлеву, а мужчинам запрещали покидать дома.

Также 18 февраля почитают святую Агафью, которая защищает от пожаров. В этот день в ее честь освящали хлеб с солью. Еще православные чтят умерших родственников и защищают дома от нечисти молитвами.

Считается, что если 18 февраля погода будет теплой, то холода уже не придут. Сильный мороз в этот день говорит о жарком лете.

Сны, приснившиеся в ночь на день Агафьи-коровницы сбываются в течение 20 лет, но рассказывать сновидение кому-либо строго запрещено. 

Если на 18 февраля запланирована крупная покупка, то вернуть деньги поможет ритуал. Нужно положить под порог или коврик в прихожей монетку и проговорить: "тут сиди, братьев жди. Они со мной пройдутся и к тебе вернутся". После возвращения из магазина с вещью, монету можно убрать в кошелек, - советует "Вечерняя Москва".

Дарья ПЕТРОВА

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