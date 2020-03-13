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Анекдот дня на 14 марта

Анекдот дня на 14 марта
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Чтобы день прошел удачно, надо начать его с шутки от "Утра"

Двое коллег разговаривают в обеденный перерыв.

– Знаешь, похоже, в нашем офисе скоро произойдут серьезные перемены.

– Почему ты так решил?

– Посмотрел сегодня истории поисковых запросов. Наш главный бухгалтер искал в Сети "Уголовный кодекс", "органические яды" и "как спрятать тело".

Валентина МАЙОРОВА

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