Девушкам пора завлекать женихов и проводить ритуалы красоты

В субботу, 14 марта, отмечается Явдохин день, который также еще называется днем Евдокии Свистуньи из-за ветров. В старину он считался большим праздником. Девушки и дети исполняли песни и прибаутки с крыш домов. Таким образом они зазывали весну.

Хозяйки на Авдотью делали из теста жаворонков, которые символизировали обновление природы и жизни. Выпечкой угощали детей в обмен на птичек из бумаги.

В старину в этот день начинались посевные работу, поскольку обычно 14 марта приходило тепло. Считалось, если на Евдокию погоже, то все лето будет пригоже.

Незамужние 14 марта просили у ветра, чтобы он насвистел о них неженатым парням: мол, пора свататься. Для этого девушки выходили на открытую поляну, крутились вокруг себя, чтобы продемонстрировать свою стать, и пускали по ветру ленты.

Снегу 14 марта приписывали целебные свойства. Талой водой поили больного, чтобы он быстрее выздоравливал.

Явдохин день считался бабьим, поэтому представительницы прекрасной половины человечества проводили ритуалы красоты, что не приемлет православная церковь, которая 14 марта вспоминает великомученицу Евдокию.