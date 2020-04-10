Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет

Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Повысить уровень тестостерона можно без лекарств

У мужчин с возрастом все чаще возникают проблемы с потенцией. Однако сохранить мужскую силу можно и после 70 лет. Для этого нужно лишь придерживаться особого рациона и вести здоровый образ жизни.

Чтобы повысить уровень тестостерона, японец Шигео Токуда каждое утро завтракает бананом и яблоком, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Станислав". По его словам, именно эти продукты помогают долгожителю сохранить мужскую силу и в свои 85 лет.

Избавит от импотенции и здоровый обед. По словам автора блога, во второй половине дня японец всегда ест рис с курицей или рыбой. Вечером долгожитель для улучшения здоровья ограничивается только чаем.

Такие простые правила, пишет автор канала, сохранят потенцию и после 80 лет. Однако помимо здорового питания необходимы физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

Чтобы повысить тестостерон и сохранить эрекцию надолго, специалисты также советуют заниматься специальной гимнастикой. Знаменитые упражнения Кегеля полезны не только женщинам, но и мужчинам: они предотвратят некоторые хронические заболевания, такие как геморрой и простатит.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей