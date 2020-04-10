Повысить уровень тестостерона можно без лекарств

У мужчин с возрастом все чаще возникают проблемы с потенцией. Однако сохранить мужскую силу можно и после 70 лет. Для этого нужно лишь придерживаться особого рациона и вести здоровый образ жизни.



Чтобы повысить уровень тестостерона, японец Шигео Токуда каждое утро завтракает бананом и яблоком, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Станислав". По его словам, именно эти продукты помогают долгожителю сохранить мужскую силу и в свои 85 лет.

Избавит от импотенции и здоровый обед. По словам автора блога, во второй половине дня японец всегда ест рис с курицей или рыбой. Вечером долгожитель для улучшения здоровья ограничивается только чаем.

Такие простые правила, пишет автор канала, сохранят потенцию и после 80 лет. Однако помимо здорового питания необходимы физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

Чтобы повысить тестостерон и сохранить эрекцию надолго, специалисты также советуют заниматься специальной гимнастикой. Знаменитые упражнения Кегеля полезны не только женщинам, но и мужчинам: они предотвратят некоторые хронические заболевания, такие как геморрой и простатит.