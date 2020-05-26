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В этот день проходит 40 дней с Христова Вознесения. Православные отмечают Отдание Пасхи и чтят память мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского.
Что нельзя делать 27 мая:
1. В этот день под запретом любой труд. Нельзя убираться, стирать, работать в огороде.
2. Стоит избегать ссор и конфликтов.
3. Нельзя поддаваться негативным мыслям и впадать в уныние.
4. Запрещено использовать нецензурную лексику и лгать.
5. Нельзя отказывать людям в просьбе о помощи.
Приметы 27 мая:
1. Если день теплый, будет много огурцов.
2. Если день прохладный, будет холодное лето.
3. Прилетающие ласточки – к теплу.
4. Ласточки летают высоко, значит, не будет осадков.
5. Утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока – к вечеру будет дождь.
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