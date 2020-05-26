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Приметы на 27 мая: что нельзя делать в день Сидора Огуречника

Приметы на 27 мая: что нельзя делать в день Сидора Огуречника
Фото: pixabay.com
Отложите дела по дому на потом

В этот день проходит 40 дней с Христова Вознесения. Православные отмечают Отдание Пасхи и чтят память мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского.

Что нельзя делать 27 мая:

1. В этот день под запретом любой труд. Нельзя убираться, стирать, работать в огороде.

2. Стоит избегать ссор и конфликтов.

3. Нельзя поддаваться негативным мыслям и впадать в уныние.

4. Запрещено использовать нецензурную лексику и лгать.

5. Нельзя отказывать людям в просьбе о помощи.

Приметы 27 мая:

1. Если день теплый, будет много огурцов.

2. Если день прохладный, будет холодное лето.

3. Прилетающие ласточки – к теплу.

4. Ласточки летают высоко, значит, не будет осадков.

5. Утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока – к вечеру будет дождь.

Ранее "Утро.ру" опубликовало правдивый гороскоп на май.

Анна ШУЛЕПОВА

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