Новая жизнь будет возможна лишь благодаря вере в Бога

Человечество живет во времена темных веков. Однако вскоре Землю ждет очищение огнем, после чего начнется новая жизнь в мире и гармонии. Такое предсказание на будущее сделал болгарский философ Петр Дынов, также известный под именем Беинса Дуно.

Основатель духовного учения, Дынов верил, что человечество очистится благодаря природным катаклизмам. По его словам, на Землю обрушится пламя, которое выжжет все на своем пути. Таким образом все, что создали люди за тысячи лет, исчезнет как ложное и искаженное, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "ParanormalLife".

Согласно предсказанию, лишь духовность и вера в Бога помогут людям обрести гармонию, пережить несчастья и начать все заново. По словам автора материала, огонь изменит сознание и поможет встать на истинный путь.

Дынов предсказывал, что поменяются не только взгляды людей, но и внешний облик планеты. Так, новые земли поднимутся из воды, а большая часть привычной суши, наоборот, будет затоплена, приводит слова философа автор блога.

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