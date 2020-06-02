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Древние пирамиды в Мексике, которые построили коренные народы Мезоамерики, на самом деле имитировали горы и вулканы. К такому выводы пришли ученые из Национального института антропологии и истории Мексики.
Специалистам удалось раскрыть тайну особой геометрической формы пирамид майя и ацтеков. По их мнению, сооружения были созданы именно в таком виде, потому что это облегчало строительство, особенно высоких объектов. Самой большой мезоамериканской пирамидой считается Чолула – она достигает в высоту 66 метров.
Пирамиды в Мексике отличаются друг от друга в зависимости от региона, однако их объединяет форма. Археологи пришли к выводу, что таким образом древние народы подражали природе, которую считали священной, – горам и вулканам, говорится на сайте INAH.
Кроме того, в пирамидах майя был заложен еще и сакральный смысл. Сооружения становились центрами городов, там же проходили ритуалы поклонения богам древних народов Южной Америки.
С принципами геометрии люди были знакомы еще 11 тыс. лет назад, напоминает "МИР24". Это доказывает древний узор, найденный внутри храма.
Ранее ученые рассказали о причинах гибели цивилизации майя.
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