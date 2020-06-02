Особая форма сооружений копировала природный рельеф

Древние пирамиды в Мексике, которые построили коренные народы Мезоамерики, на самом деле имитировали горы и вулканы. К такому выводы пришли ученые из Национального института антропологии и истории Мексики.

Специалистам удалось раскрыть тайну особой геометрической формы пирамид майя и ацтеков. По их мнению, сооружения были созданы именно в таком виде, потому что это облегчало строительство, особенно высоких объектов. Самой большой мезоамериканской пирамидой считается Чолула – она достигает в высоту 66 метров.

Пирамиды в Мексике отличаются друг от друга в зависимости от региона, однако их объединяет форма. Археологи пришли к выводу, что таким образом древние народы подражали природе, которую считали священной, – горам и вулканам, говорится на сайте INAH.

Кроме того, в пирамидах майя был заложен еще и сакральный смысл. Сооружения становились центрами городов, там же проходили ритуалы поклонения богам древних народов Южной Америки.

С принципами геометрии люди были знакомы еще 11 тыс. лет назад, напоминает "МИР24". Это доказывает древний узор, найденный внутри храма.

Ранее ученые рассказали о причинах гибели цивилизации майя.