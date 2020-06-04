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Приметы на 5 июня: что нельзя делать в день Леонтия

Приметы на 5 июня: что нельзя делать в день Леонтия
Фото: pixabay.com
В этот день не стоит планировать важные встречи и решать финансовые вопросы

Православная церковь 5 июня чтит память святого Леонтия, епископа Ростовского. В народе праздник больше известен, как "Огуречник". На Руси 5 июня с особой внимательностью относились к посадке огурцов.

Приметы 5 июня:

1. Огурцы, которые посадили в этот день, подойдут для засола.

2. Если трава сильно пахнет, то будет дождь.

3. Летающие жуки – к теплому дню.

4. Духота на рассвете предвещает возможное ненастье.

5. Если боярышник цветет, зима будет холодная.

6. Тем, кто в этот день родился, снятся вещие сны.

Что нельзя делать 5 июня:

1. В этот день не стоит поддаваться эмоциям, иначе можно потерять сбережения.

2. Нельзя брать кредиты.

3. Стоит отказаться от важных встреч, они будут безрезультатны.

4. Новые начинания в 5 июня не приведут к успеху.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на июнь.

Анна ШУЛЕПОВА

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