Православный календарь в этот день предлагает чтить память мучеников Савелия, Мануила и Исмаила

Считается, что с 30 июня начинается самый активный рост цветов и растений, в том числе и на огороде. Также в это время особенно активны злые духи, от которых надо защищаться.

Что нельзя делать в день Савелия

На Руси 30 июня было принято разводить костры на берегу реки или озера. Считалось, что это напугает морских злых существ и способствует тому, что куры будут нести больше яиц.

Также в этот день рекомендовалось устроить семейный ужин и приготовить большое количество блюд. Это поможет вырастить богатый урожай.

Если на улице туман, то идти гулять запрещалось. Считалось, что это злые туманы, из-за которых человек заблудится или может утонуть в болоте.

Ругаться в доме в этот день нельзя: плохая энергия останется в жилище надолго.

Приметы на 30 июня

Если вечером на небе появилась радуга, то погода будет хорошей.

Начавшийся дождь будет идти долго.

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Если на траве нет росы, то жди сильный ливень.

Много червей на земле – быть дождю.

Сны с 29 на 30 июня вещие, но исполнятся не сразу. Рассказывать об увиденном нельзя.

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