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На 12.07.2020 выпадают 10 лунные сутки. Луна будет в растущей фазе, под ее началом окажется Скорпион. Считается, что это довольно плодородный знак, который способствует хорошему урожаю на даче. Растения, посаженные в такие дни хорошо всходят и дают вкусные плоды, которые можно использовать даже для долгого хранения.
Культуры вырастают крепкими и здоровыми, они плохо воспринимают инфекции. У растений, посаженных в подобный период вырастает крепкий стебель и развивается хорошая корневая система.
Что можно делать в огороде 12 июля
Благоприятными будут посевы и посадки практически любых растений. Однолетние будут устойчивы к болезням и инфекциям, а многолетние порадуют обильным ростом долгие годы. Лучше всего приживаться в земле будут овощи, тыквенные и луковичные растения. Хорошо пойдут корнеплоды. Также можно заняться посадкой цветов и лекарственных трав.
Полив и удобрение благоприятно скажутся на качестве растений.
Что нельзя делать в саду 12 июня
Пересадки и деление корней лучше не делать – растения будут остро реагировать на такие манипуляции и могут начать подгнивать. Обрезку делать тоже не рекомендуется, поскольку на месте среза могут образоваться раны, которые долго не будут заживать.
Выкапывать картошку также не следует – она будет водянистой и с неприятным привкусом.
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