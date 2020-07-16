Смешные анекдоты на 17 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру"

● Блондинка выбирает подарок мужу:

– Здравствуйте. Мне нужна удочка.

– Какую именно вы бы хотели приобрести?

– Самую большую, а то муж одну мелкую рыбу привозит.





● Муж рассказывает жене свой сон:



– Представляешь, милая, приснилось, что начальник сильно кричит на меня, а я ничего сделать не могу.

– Коль, а за что во сне-то он на тебя орал?

– Да я его в котле варил.





● На интервью:

– Александр Петрович, расскажите, почему вы решили стать пластическим хирургом?

– Я хотел делать людям лицо попроще.

Ранее "Утро.ру" публиковало подборку лучших шуток от Елены Степаненко.