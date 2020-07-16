Смешные анекдоты на 17 июля

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● Блондинка выбирает подарок мужу:
– Здравствуйте. Мне нужна удочка.
– Какую именно вы бы хотели приобрести?
– Самую большую, а то муж одну мелкую рыбу привозит.
● Муж рассказывает жене свой сон:
– Представляешь, милая, приснилось, что начальник сильно кричит на меня, а я ничего сделать не могу.
– Коль, а за что во сне-то он на тебя орал?
– Да я его в котле варил.
● На интервью:
– Александр Петрович, расскажите, почему вы решили стать пластическим хирургом?
– Я хотел делать людям лицо попроще.
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