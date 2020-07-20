План дневных работ в огороде в материале "Утро.ру"

В этот день растущая Луна находится в знаке Льва. Наступает второй лунный день, и сегодня самое время активно поработать на огороде.

Чем заняться садоводу

21 июля можно заняться посадкой и пересадкой кустарников и плодовых деревьев. Также день благоприятен для посева листовых и бахчевых культур.

Можете смело подкормить растения минеральными удобрениями. Сегодня они с особой благодарностью примут подпитку. Еще астрологи советуют обильно полить огород, уделяя отдельное внимание корням.

Также можно заготовить посадочный материал и заняться обработкой земли. А еще полезно опрыскать огород от вредителей – сегодня эта процедура будет максимально эффективной.

Что нельзя делать

Несмотря на то, что Луна благоволит садоводам, от некоторых "огородных дел" придется воздержаться. Так, 21 июля нельзя удалять кустарники и укорачивать побеги. Это неблагоприятно скажется на их будущем росте и даже может спровоцировать болезни у растения.

Ранее "Утро.ру" публиковало ошибки садоводов, которые они совершают при холодной погоде.