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В пятницу, 31.07.2020, наступят одиннадцатые лунные сутки, спутник Земли расположится в растущей фазе в Стрельце. Несмотря на то что данный знак считают не слишком плодородным, в этот период цветы начнут распускаться быстрее, а качество выращенных семян будет очень высоким.
Что можно делать 31 июля в огороде
В этот день следует заняться уборкой урожая. Собирать стоит те плоды, которые растут над землей. Например, ягоды, зелень, фрукты, бахчевые и плодовые культуры. Также нужно выделить время для ухода за растениями и убрать сухие и поврежденные побеги, выдернуть сорняки. Умеренный полив и рыхление почвы тоже пойдут на пользу.
Что нельзя делать садоводу 31 июля
В эту пятницу лучше воздержаться от уборки листвы и ботвы. Также на время необходимо отказаться от посевов, посадок и пересадок. Нельзя использовать ядохимикаты в борьбе с насекомыми, поскольку можно навредить растениям. Обрезку плодовых деревьев следует перенести на другой день. Никакой пользы не принесет и слишком обильный полив.
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный лунный календарь огородника на август.
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