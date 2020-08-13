Срочно выкапывать: о чем говорит засохшая ботва у картошки

Срочно выкапывать: о чем говорит засохшая ботва у картошки
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Листья растения выполняют важную функцию: они насыщают клубни полезными минералами

Во время своего развития картофель проходит через два этапа. Первый – рост и укрепление ботвы. Второй – формирование клубней, которое происходит под землей.

Ботва играет важную роль в созревании картофеля. Она отвечает за процесс фотосинтеза. Именно от солнечных лучей клубни получают подкормку – необходимые для роста полезные вещества.

Причины засыхания ботвы

Их может быть несколько. Например, листья жухнут из-за грибковых заболеваний. Август – благоприятное время для их распространения.

Также на гибель ботвы могут повлиять плохие погодные условия. Чрезмерное обилие осадков или резкие скачки температур вредны для листвы.

Не стоит забывать про насекомых, желающих подкрепиться сочной зеленой листвой. Поврежденное растение перестает выполнять свои функции и вскоре засыхает.

Что делать при засыхании ботвы

К сожалению, "оживить" листья уже не получится. Необходимо выкопать урожай через 2 недели после их увядания. В противном случае клубни попросту сгниют.

Возможна и обратная ситуация: ботва долго не засыхает, хотя наступают заморозки. Это не приведет ни к чему хорошему. В данном случае вам придется самостоятельно избавиться от листвы – скосить ее или обработать химическими средствами. В этом вам поможет хлорат магния или медный купорос.

Важно помнить о том, что засыхание ботвы должно происходить своевременно. Тогда урожай будет богатым и вкусным.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом подкормки для свеклы.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко

Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана

Пока без забастовок: рабочие Белоруссии выдвинули требования

Протесты в Республике перешли в новую фазу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей