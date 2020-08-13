Листья растения выполняют важную функцию: они насыщают клубни полезными минералами

Во время своего развития картофель проходит через два этапа. Первый – рост и укрепление ботвы. Второй – формирование клубней, которое происходит под землей.

Ботва играет важную роль в созревании картофеля. Она отвечает за процесс фотосинтеза. Именно от солнечных лучей клубни получают подкормку – необходимые для роста полезные вещества.

Причины засыхания ботвы

Их может быть несколько. Например, листья жухнут из-за грибковых заболеваний. Август – благоприятное время для их распространения.

Также на гибель ботвы могут повлиять плохие погодные условия. Чрезмерное обилие осадков или резкие скачки температур вредны для листвы.

Не стоит забывать про насекомых, желающих подкрепиться сочной зеленой листвой. Поврежденное растение перестает выполнять свои функции и вскоре засыхает.

Что делать при засыхании ботвы

К сожалению, "оживить" листья уже не получится. Необходимо выкопать урожай через 2 недели после их увядания. В противном случае клубни попросту сгниют.

Возможна и обратная ситуация: ботва долго не засыхает, хотя наступают заморозки. Это не приведет ни к чему хорошему. В данном случае вам придется самостоятельно избавиться от листвы – скосить ее или обработать химическими средствами. В этом вам поможет хлорат магния или медный купорос.

Важно помнить о том, что засыхание ботвы должно происходить своевременно. Тогда урожай будет богатым и вкусным.

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