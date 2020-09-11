Названы подмосковные округа с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Больше всего инфицированных выявлено в Красногорске, Домодедово и Пущино

За сутки наибольшее количество заболевших в Подмосковье было выявлено в трех округах – Красногорске, Домодедово и Пущино. Об этом сообщил региональный штаб.

На первом месте по числу инфицированных находится Красногорск. За сутки коронавирус там обнаружили у 19 человек. Второе место делят между собой Домодедово и Пущино – там суточный прирост составил 15 новых случаев.

Тройку лидеров замыкают Коломна и Ленинский округ – по 13 случаев в каждом из них.

В общей сложности, коронавирусом заболели 175 жителей Московской области, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".