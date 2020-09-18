Российский мэр скончался из-за COVID-19

Политику было 67 лет

Александр Неклюдов, возлавлявший Пластовский район в Челябинской области, скончался 18 сентября. Причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.

Как отмечает источник, на протяжении длительного периода времени Неклюдов пользовался уважением на южном Урале. Глава района ушел из жизни на 68-году жизни. Пневмония поразила большую часть его легких.

За жизнь мэра Пластовского района боролись челябинские врачи на протяжении двух недель. О его уходе из жизни сообщила официальная пресс-служба районной администрации.

Ранее стало известно, что экс-глава Минэнерго РФ Владимир Лопухин скончался 26 мая в результате осложенений, вызванных COVID-19. Политик ушел из жизни в 68 лет.

Не так давно стало известно о том, что глава Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в тяжелом состоянии.

Егор МАЛКОВ

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