В столице опасаются роста заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин направил крупнейшим городским компаниям письмо, в котором содержатся рекомендации о переводе части штата на удаленный формат работы. Такое заявление сделал первый заместитель главы пресс-службы мэрии Борис Булай.

По словам официального представителя городских властей, такая мера обусловлена стремлением главы столицы обеспечить сведение контактов между людьми к минимуму, передает РИА "Новости".

В оперштабе также отметили, что рекомендации направили гендиректорам организаций. Речь идет о Сбербанке, "Яндексе" и "Ростехе", а также остальных компаниях.

В письме главы города отмечается, что его просьба связана с предстоящей сезонной эпидемией, а также ухудшением эпидситуации в Москве по COVID-19. Также градоначальник напомнил, что "удаленка" во время пандемии стала одним из важнейших факторов положительной динамики заболевания, сообщает РБК.

По последним данным, в Москве выявлено более тысячи заболевших за прошедшие сутки.