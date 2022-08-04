Вирусолог назвал "омикрон" болезнью непривитых людей

Вирусолог назвал "омикрон" болезнью непривитых людей
Marcus Brandt/www.globallookpress.com
Однако для сторонников теории заговора любой штамм - как горох об стену

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что маски, вопреки рекомендациям Роспотребнадзора, не помогут пожилым людям – "омикрону" все равно, какими средствами индивидуальной защиты пользуется человек. Он сродни ветрянке или кори – потому и настигнет каждого рано или поздно.

Единственный способ обезопасить себя от тяжелых последствий – привиться вакциной. Маска же теперь является пустым средством, которое необходимо для экономии коек в клиничеких инфекционных отделениях.

"Рано или поздно вы все равно заразитесь, если не сделаете вакцинацию. Те, кто убежден, что пандемия – это заговор мировой фармакологии и Билла Гейтса, не будут вакцинироваться все равно", – указал специалист.

После смерти Владимира Жириновского у многих появился аргумент против вакцинации – мол, привился несколько раз, однако все равно умер. Но Жириновский был на восьмом десятке, и его пожилой организм уже страдал от многих заболеваний.

Вирусолог уверен, что коронавирус – болезнь "непривитых людей". Медицинская статистика состоит из миллионов случаев привитых "Спутником" – летальный исход и тяжелые последствия там исключены.

"Сейчас COVID-19 – это болезнь непривитых людей", – указал Аграновский.

Ранее мы рассказывали, чем опасна обезьянья оспа.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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