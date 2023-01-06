Что ждет рубль после Нового года

Аналитики дали прогноз

Ряд аналитиков утверждают, что после новогодних праздников рубль временно возьмет курс на укрепление – впервые после декабрьских обвалов. Финансовый аналитик Владислав Антонов приводит в качестве аргумента прохождение налогового пика – самые высокие платежи позади.

А потому, считает спикер, после праздников (да и до 9 января, когда все выйдут на работу), высока вероятность колебаний уровня валют до 75 рублей.

В целом же, российская национальная валюта находится в прямой пропорции к стоимости нефти. В Минэкономразвития указывали, что для рынка, который они страстно поддерживают, самый комфортный уровень, как говорил глава ведомства Максим Решетников, находится в диапазоне от 70 до 80 рублей, когда можно ничего не производить, уверять население в скором импортозамещении, которое никому не нужно, и получать прибыль от продажи энергоносителей, как и прежде. В настоящее время цена барреля – в районе 83 рублей.

В целом же, считают эксперты, потрясений пока не предвидится.