Приметы на 29 апреля: что нельзя делать в день Арины Рассадницы

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Православная церковь вспоминает 29 апреля Арину. Крестьяне также чествуют сестер сестер Агапию, Хионию и Ирину – трех мучениц, которые по легенде скрывались в горах от властей императора Диоклетиана, устраивавшего гонения на последователей Христа. В итоге всех троих схватили и привели на суд, однако все остались верны своим убеждениям.
Традиции и обычаи
Арину прозвали в народе "рассадницей" – крестьяне в этот день сажали капусту и верили, что растения подарят счастье. Отличным день считался для травников, отправлявшихся в леса, поля и луга на поиски первых травок, из которых варили различные снадобья.
Что нельзя делать в день Арины Рассадницы
Под запретом затаптывание растений, нецензурная брань, зависть, ревность и оскорбления. Нельзя было у пар выяснять отношения в постели – считалось, что дело идет к разводу.
А еще женщинам, занятым высадкой капусты, в этот день нельзя было притрагиваться к хлебу, иначе рассада могла быть заклевана курами. Мужчины не могли заниматься охотой.
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