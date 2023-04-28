Приметы на 29 апреля: что нельзя делать в день Арины Рассадницы

Крестьяне вовсю занимались огородом

Православная церковь вспоминает 29 апреля Арину. Крестьяне также чествуют сестер сестер Агапию, Хионию и Ирину – трех мучениц, которые по легенде скрывались в горах от властей императора Диоклетиана, устраивавшего гонения на последователей Христа. В итоге всех троих схватили и привели на суд, однако все остались верны своим убеждениям.

Традиции и обычаи

Арину прозвали в народе "рассадницей" – крестьяне в этот день сажали капусту и верили, что растения подарят счастье. Отличным день считался для травников, отправлявшихся в леса, поля и луга на поиски первых травок, из которых варили различные снадобья.

Что нельзя делать в день Арины Рассадницы

Под запретом затаптывание растений, нецензурная брань, зависть, ревность и оскорбления. Нельзя было у пар выяснять отношения в постели – считалось, что дело идет к разводу.

А еще женщинам, занятым высадкой капусты, в этот день нельзя было притрагиваться к хлебу, иначе рассада могла быть заклевана курами. Мужчины не могли заниматься охотой.

Приметы на 29 апреля