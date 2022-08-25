К акции "Ночь кино" присоединились более 120 культурных площадок Москвы

Бесплатные киносеансы можно посетить с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа

В субботу, 27 августа, в Москве пройдет очередная акция "Ночь кино". В этом году она посвящена 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"К акции присоединятся больше 120 площадок, в том числе парки. Там можно будет послушать лекции, посмотреть игровые и документальные ленты", – рассказала Сергунина.

Так, в кинотеатрах "Космос" и "Салют" сети "Москино", киноклубе "Эльдар", кинозале "Иллюзион", Российской государственной библиотеке состоится ретроспектива фильмов Эльдара Рязанова. Зрители увидят с большого экрана "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники", "Девушка без адреса", "Человек ниоткуда".

В лектории Зоологического музея МГУ покажут фильм "Гараж", в музее "Автомобили мира" на территории завода "Кристалл" – картину "Берегись автомобиля". Посетители музея-заповедника "Коломенское" смогут посмотреть комедию "Невероятные приключения итальянцев в России".

На других московских киноплощадках покажут фильмы российских и зарубежных режиссеров, ставших лидерами проката в последние месяцы. Для детей участники акции подготовили специальную программу.

Напомним, посещение сеансов бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с полной программой акции "Ночь кино" и записаться можно на сайте.