Приостановка деятельности грозит компаниям в Москве за отказ принимать повестки на сотрудников

Приостановка деятельности грозит компаниям в Москве за отказ принимать повестки на сотрудников
Фото: Кошелев Илья /GLOBAL LOOK press
Прокуратура проводит проверку по каждому отдельному случаю

Компании, которые отказываются принимать повестки на своих сотрудников в рамках частичной мобилизации, могут получить запрет на деятельность в течение 90 дней. Об этом предупредили в прокуратуре Москвы.

Ранее военный комиссариат города обратился в прокуратуру с просьбой провести проверки в отношении организаций, которые отказываются принимать повестки на своих сотрудников. Проведенная проверка в отношении ООО "Инсейлс Рус", ООО "Сервисмедицина", ООО "ГБР", ООО "ВсеИнструменты.ру" данный факт подтвердила. Организациям выдано предписание о необходимости в обязательном порядке принимать повестки от военкоматов.

Сейчас в эти столичных компании направлены повторные повестки на сотрудников. Если они снова их не примут, деятельность юрлиц может быть приостановлена сроком до трех месяцев.

Обязанность работодателя оповещать сотрудников о необходимости явиться в военкомат закреплена в ФЗ №53 от 28 марта 1998 г. и ФЗ №31 от 26 февраля 1997 г., напоминает Агентство городских новостей "Москва".

Задать все вопросы по поводу мобилизации, в том числе указать на несоответствие призывника условиям частичной мобилизации, можно по телефонам горячих линий 122 и +7 (495) 777-77-77 или консультантам в военкоматах.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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