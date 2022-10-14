В Москве опровергли информацию о вручении повесток мобилизованным около метро

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Представители военкоматов Москвы не дежурят у метро, а сотрудники полиции не могут вручать безымянные повестки о мобилизации гражданам, которых остановили для проверки документов. На это указал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
Он подчеркнул, что в повестке обязательно указаны персональные данные конкретного гражданина. Документ заверен подписью военкома района, где человек зарегистрирован. Вручается повестка мобилизованному лично или через работодателя. Поэтому сообщения о том, что якобы повестки москвичам вручают прямо у метро, не соответствуют действительности.
Другое дело, что сотрудники полиции постоянно проводят выборочную проверку документов граждан в рамках оперативно-розыскной деятельности, связанной с поиском и задержанием подозреваемых в различных преступлениях.
"При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки",
– приводит РИА "Новости" слова Локтева.
Если у мобилизованных или их родственников появятся вопросы или жалобы по призыву, можно обратиться по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.
Ранее на портале Госуслуг появилась возможность записаться в добровольцы для тех, кто не попадает под мобилизацию, но желает отправиться на военную службу.
Лидер придумал способ обойти западные санкции
Американцы выдали новые подробности военных учений "Стойкий полдень"