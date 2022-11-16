Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Высказать свое мнение можно на портале "Активный гражданин"

Определять, в каком формате Москва встретит Новый 2023 год, будут сами жители столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он предложил москвичам проголосовать на портале "Активный гражданин", нужно ли украшать город к празднику и проводить массовые увеселительные мероприятия.

За последние недели власти ряда российских регионов подверглись общественной критике за бюджетные траты на предстоящие новогодние праздники. Как настаивают некоторые активисты, в период, когда страна ведет специальную военную операцию, развлечениям в тылу не должно быть места, а каждую свободную копейку лучше тратить на поддержку военнослужащих на передовой.

Аналогичный выбор стоял и перед нашими предками, в том числе страшной зимой 1941 года, когда немецкие оккупанты захватили полстраны и подбирались к Москве. Однако тогда советские граждане не позволили врагу погрузить себя в уныние и траур.

"Назло невзгодам, назло врагам – в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых",

– напоминает Сергей Собянин.

Сейчас власти Москвы предлагают москвичам решить, отменять ли традиционные новогодние гуляния в столице или, напротив, украсить город, открыть благотворительные ярмарки, дать шанс заработать малому бизнесу.

"Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них – что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции",

– рассуждает столичный градоначальник. По словам Собянина, не стоит закупать новые новогодние конструкции, но нужно сделать город ярким и приветливым, чтобы по нему было приятно пройтись, зарядиться добрым рождественским настроением. Но окончательное слово – за жителями.

Голосование на портале "Активный гражданин" уже открыто.